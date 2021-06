Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kontrollmaßnahmen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Dienstgebiet Polizeiinpsektion Oppenheim (ots)

Am 19./20.06.21 wurden im Zeitraum zwischen 20 Uhr bis 02:30 Uhr Kontrollmaßnahmen im Hinblick auf Alkohol und Drogen durch Kräfte der Polizeiinspektion Oppenheim durchgeführt. Im Rahmen einer Kontrollstelle auf der B420 in Höhe der Dexheimer Kaserne, am Bahnhofsvorplatz in Nierstein sowie mittels mobilen Verkehrskontrollen wurden insgesamt 36 Fahrzeuge kontrolliert und die Fahrer hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

