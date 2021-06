Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Falschfahrer auf der B 9 bei Bodenheim

Bodenheim (ots)

Am 20.06.2021, gegen 02:34 Uhr, befuhr eine zivile Streife der Polizeiinspektion Oppenheim die B9 in Fahrtrichtung Mainz. In Höhe der Anschlussstelle Bodenheim kam der Streife ein Falschfahrer entgegen, welcher die Richtungsfahrbahn nach Mainz in Richtung Oppenheim befuhr. Es gelang den eingesetzten Beamten, das Fahrzeug, einen grauen Opel, anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 69-jährige Fahrer des Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss stand.

Dem 69 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr/ Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob der 69 Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der Tel.-Nr.: 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können oder möglicherweise selbst gefährdet wurden

