Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen - PKW überschlägt sich

Mommenheim (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, fuhr am Vormittag ein PKW besetzt mit vier Personen aus Richtung Mommenheim in Richtung Nierstein-Schwabsburg. Der 21-jährige Fahrer geriet in einer Kurve ins Schlingern und überschlug sich anschließend. Die vier Insassen wurden mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankhäuser verbracht. Augenscheinlich waren diese jedoch nur leicht verletzt. Zwei zufällig vorbeifahrende Feuerwehrmänner Freiwilligen Feuerwehr Guntersblum leisteten Erste-Hilfe. Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell