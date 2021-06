Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall auf der B 9 - Fahrer unverletzt

B 9 - Dienheim (ots)

Am Mittwoch, den 16.06.2021 gegen 09:00 Uhr befährt ein 43-Jähriger Bürstädter mit seinem Pkw die B 9 in Fahrtrichtung Mainz. In Höhe Dienheim kommt er aufgrund von Ablenkung auf die Gegenfahrbahn. Als er dies bemerkt, zieht er das Lenkrad ruckartig nach rechts, wodurch er ins Schleudern gerät und von der Fahrbahn abkommt. Das Fahrzeug rutscht in die angrenzende Böschung und kommt auf der Seite zum Stehen. Der Fahrer kann selbstständig das Fahrzeug verlassen und bleibt glücklicherweise unverletzt. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR.

