Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht am 11.06.2021

Oppenheim (ots)

Ein 28-jähriger Niersteiner hatte den silbernen Opel Astra in der großen Fischergasse in Nierstein am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Ein zurzeit unbekannter Fahrer eines anderen Kfz und verursachte zwischen 07:40 Uhr und 15:39 Uhr eine Beschädigung mit gelbem Farbaufrieb an dem Pkw des Geschädigten, hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330 melden!

