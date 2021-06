Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht in Dexheim

Dexheim (ots)

In der Bahnhofstraße in Dexheim kam es innerhalb von nur einer Stunde zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Freitag, 04.06.2021, parkte die Geschädigte ihren silbernen BMW Cabrio um 10:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Dexheim. Als sie nach einer Stunde wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie einen Schaden an der hinteren, linken Seite fest. Der Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Dienststelle in Oppenheim in Verbindung zu setzen.

