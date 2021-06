Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Nierstein (ots)

Ein 19-jähriger Niersteiner parkte das von ihm benutzte Firmen-Kfz (Pkw VW mit BO -Kennung für Bochum) am Mittwoch, dem 02.06.2021, von 18.35 Uhr bis 19.05 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Nierstein innerhalb einer Parkmarkierung. In dieser Zeit stieß ein zurzeit unbekannter anderer Kfz.-Fahrer gegen den rechten vorderen Kotflügel, hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro und beging im Anschluss Unfallflucht.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der Tel.-Nr.: 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell