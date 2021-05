Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Hubschraubereinsatz

Oppenheim (ots)

Eine 63-jährige Fahrradfahrerin aus Eimsheim befährt die Straße "In den Weingärten" aus Richtung des Kauflands kommend in Fahrtrichtung Rheinstraße. Währenddessen befährt eine 76-jährige PKW-Fahrerin aus Oppenheim die Straße "Im Herrenweiher" aus Richtung Stadtbad kommend. An der Kreuzung "In den Weingärten /Im Herrenweiher missachtet die Radfahrerin die Vorfahrt, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kommt. Hierdurch wird die Radfahrerin schwerverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der zwischenzeitlich auf der B9 gelandete Hubschrauber kommt nicht zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell