Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Lörzweiler, Hohbergstraße (ots)

Am Freitag, 21.05.21, 19:00 Uhr - Samstag, 22.05.21, 14:00 Uhr, ist das Fahrzeug des 46-jähriges Mainzers in der Hohbergstraße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Epoisses Str. abgestellt. Vermutlich beim Ein-/Ausparken eines anderen Pkw wird der abgestellte Pkw am Stoßfänger vorne links beschädigt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 800,- Euro. Der Verursacher verlässt die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim unter 06133-9330 entgegen

