Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Schlösser an Gartenhäuschen beschädigt

Nierstein-Schwabsburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 20.05.2021, 11:00 Uhr bis Samstag, 22.05.2021, 17:55 Uhr entstanden im Bereich "Am Flügelsbach" in Nierstein-Schwabsburg bei insgesamt drei Kleingärten durch bislang unbekannte Täter Schäden. An einem der Grundstücke wurde das Vorhängeschloss und ein Schloss an einem Werkzeugschuppen beschädigte und an den beiden anderen wurden die Vorhängeschlösser beschädgt. Entwendet wurde durch die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Somit ist die Intention der Täter bislang unbekannt. Möglicherweise wurden die Schlösser durch die unbekannten Täter zum Üben im Hinblick auf weitere Straftaten aufgebrochen.

