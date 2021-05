Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Friesenheim (ots)

Am Samstag, 22.05.2021, in der Zeit zwischen 15:30 und 18:30 Uhr kam es in Friesenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihr Auto, ein Seat Ibiza in weiß, in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 45 in Fahrtrichtung Mühlweg ab. In der oben angegebenen Zeit streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Auto und beschädigte dieses an der hinteren linken Tür. Hierbei hinterließ das Fahrzeug roten Lackabrieb. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Oppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell