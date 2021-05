Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Oppenheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 20.05.2021, 15:00 Uhr bis Freitag 21.05.2021, 15:00 Uhr kam es in Oppenheim im Gänsauweg zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw.

An insgesamt fünf dort abgestellten Autos wurde die Beifahreseite über die gesamte Breite des Fahrzeuges mutwillig mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.

Der entstandene Schaden dürfte in etwa im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Oppenheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell