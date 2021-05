Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht auf der B 9

Nackenheim (ots)

Am Montag den 17.05.2021 um ca. 10:15 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines LKWs die B 9 von Nierstein kommend in Richtung Nackenheim. In Höhe der Insel Kisselwörth (Höhe Nackenheim) kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit seinem Fahrzeug über mehrere Meter die Leitplanke. Es entstand Sachschaden an dieser. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Mainz fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem LKW soll es sich um einen schwarzen LKW mit einem schwarzen Anhänger und vermutlich einem aufgeladenen Kran handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 / 933 - 0 entgegen.

