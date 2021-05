Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht im Kellerweg Guntersblum

Guntersblum (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 15.05.2021 18:30 Uhr bis 16.05.2021 15:00 Uhr stellte die Fahrerin ihren PKW im Kellerweg in Höhe der Hausnummer 29 in Guntersblum ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Julianenstraße am rechten Fahrbahnrand ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in diesem Zeitraum das Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden am vorderen linken Radkasten. Sehr auffällig sind in diesem Zusammenhang neongrüne Lackanhaftungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

