Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an PKW

Oppenheim (ots)

Im Zeitraum vom 27.04.2021 bis 04.05.2021 wurde ein PKW Ford, der in der Dalbergerstraße in Oppenheim auf dem Parkplatz eines dortigen Restaurants geparkt wurde, massiv beschädigt. Die hinteren Reifen wurden zerstochen, die Türen beschädigt, der Innenraum durchwühlt und die Zündvorrichtung für den Fahrzeugschlüssel abgebrochen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1500 Euro. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Die Polizei in Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell