Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Ruhebank beschädigt mittels Feuer

Bodenheim/Gau-Bischofsheim/Hechtsheim (ots)

Am Montag, 26.04.21 gegen 15:00 Uhr brannte eine Ruhebank an der Gemarkungsgrenze Bodenheim/Gau-Bischofsheim/Mainz-Hechtsheim. Die Bank aus receyceltem Material (Hartplastik) befindet sich an dem betonierten Feldweg , von der Ebersheimer Kreuzung aus in Richtung Bodenheim an einer Baumgruppe. Eine Selbstentzündung kann wegen des schwer brennbaren Materials ausgeschlossen werden. Gelöscht wurde der Brand von der Feuerwehr Mainz-Ebersheim. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330

