Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Ladung verloren - Zufahrt zur B 9 nicht möglich

Bodenheim / L413 / Karl-Arand-Kreisel (ots)

Am Montag, 26.04.2021, gegen 10:45 Uhr verlor ein Lkw ca. 500 Getränkekisten im Karl-Arand-Kreisel. Dadurch ist eine Zufahrt zur B 9 in diesem Bereich nicht möglich. Der Verkehr wird durch die Polizei geregelt. Die Aufräumarbeiten, bei denen die Feuerwehr, sowie der Bauhof Bodenheim beteiligt sind, dauern noch an und werden gegen 14:00 Uhr beendet sein.

