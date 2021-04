Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Bodenheim (ots)

Eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Oppenheim befuhr die Ortsrandstraße in Bodenheim aus Richtung Gau-Bischofsheim kommend in Fahrtrichtung Wertstoffhoff. Im Kreisel am Wertstoffhof Bodenheim übersah die 54-jährige einen im Kreisel befindlichen weißen Kleinwagen und stieß mit diesem beim Hineinfahren in den Kreisel zusammen. Am PKW der 54-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Der weiße Kleinwagen wurde vermutlich ebenfalls im Heckbereich deutlich beschädigt. Während die 54-jährige ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug nach dem Unfall in den Wirtschaftsweg lenkte, der zum Wertstoffhof führt, entfernte sich der weiße Kleinwagen unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem Fahrer oder der Fahrerin geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

