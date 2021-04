Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl von Werkzeug

Oppenheim (ots)

Der 49 jährige Dienheimer stellte, in der Nacht von Freitag 23.04.2021 auf Samstag 24.04.2021, sein Fahrzeug in seiner Einfahrt, in der Ortslage Dienheim, ab. Als er morgens an sein Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass der Kofferraum des Fahrzeuges geöffnet war und das im Kofferraum gelagerte Werkzeug fehlte. Unbekannte Täter hatten das Werkzeug im Wert von 1000 Euro aus dem Kofferraum entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang keine vor. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter

06133/ 933 100

bei der Polizei Oppenheim zu melden.

