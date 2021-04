Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Nackenheim, Parkplatz Friedhof (ots)

Am Freitag, 16.04.21, parkte der 53-jährige aus Stadecken-Elsheim sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Friedhofes von 10:30 bis 12:00 Uhr. Vermutlich wurde sein Fahrzeug durch ein anderes, welches beim Ein- oder Ausparken den Schaden im Bereich der hinteren Fahrzeugtür der Fahrerseite verursachte, beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Hinweise über Beobachtungen zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330 entgegen

