POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

In der Nacht zum Sonntag, 18.04.2021, kam es gegen 00:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Feldweg zwischen Nierstein und Lörzweiler. Kurz zuvor stellte eine Streife der Polizeiinspektion Oppenheim im Bereich des Niersteiner Wartturms einen Pkw fest. In der Annahme gegen die nächtliche Ausgangssperre zu verstoßen, nahm der Fahrer des Pkws Geschwindigkeit auf und flüchtete vor den eingesetzten Beamten. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren die Beamten den Pkw zunächst aus den Augen. Als die Streife dann den Feldweg weiter in Richtung Lörzweiler befuhr, kam ihnen ein Pkw mit drei Personen entgegen. Die Fahrerin dieses Pkw machte die Beamten auf einen schweren Unfall unmittelbar zuvor in Höhe des Königstuhls aufmerksam. Dort konnte die Streife den zuvor am Wartturm wahrgenommenen Pkw als betroffenes Fahrzeug des beschriebenen Unfalls feststellen. Der 23-jährige, aus Hessen stammende Fahrer befand sich bereits außerhalb des Fahrzeug und schien auf den ersten Blick oberflächlich unverletzt, stand jedoch merklich unter Schock. Seinen Angaben und der vorhandenen Spurenlage zufolge, ereignete sich der Unfall folgendermaßen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam das Fahrzeug zuerst nach rechts vom Weg ab. Beim Entgegenlenken nach links hob er dann über eine leichte Erhöhung des Wegs buchstäblich ab, prallte gegen ein Schild und durchtrennte schließlich einen Baum in einer Höhe von etwa zwei Metern. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf dem Feldweg zum Stehen. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass sich im Fahrzeug ebenfalls eine 16-jährige Beifahrerin aus Lörzweiler befunden hatte. Diese wurde bei dem Unfall augenscheinlich lediglich leicht verletzt, sie hatte mehrere Kratzer und stand ebenfalls unter Schock. Die beiden Leichtverletzten wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Mainz verbracht. Am verunfallten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Das Schild und der Baum wurden durch den Unfall auch stark beschädigt, die Höhe dieses Schadens ist bislang unbekannt. Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen berauschenden Mitteln. Die Polizeiinspektion Oppenheim bittet die Zeugen, die den eingesetzten Beamten entgegenkamen und auf den Unfall aufmerksam machten, sich unter den angegebenen Kontaktdaten zu melden.

