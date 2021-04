Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: gefährliches Fahrmanöver

Undenheim, B420 (ots)

Bereits am Freitag, 26.03.21 gegen 17:40 Uhr kommt es auf der B420 im Bereich Undenheim zu einem gefährlichen Überholmanöver. In einer Linkskurve überholte ein "flacher schwarzer Audi" einen Kleinwagen (vermutlich einen Fiat oder Hyundai i20 und kam der Anzeigeerstatterin dann auf deren Fahrspur entgegen. Nur dadurch, dass der Kleinwagen und die Mitteilerin äußerst weit rechts fuhren, konnte der schwarze Audi die Lücke nutzen und es kam nicht zum Unfall. Der Fahrer/die Fahrerin des überholten Kleinwagens der andere Zeugen, denen der flache schwarze Audi aufgefallen ist mögen sich bitte mit der Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, in Verbindung setzen.

