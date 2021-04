Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Wohnungsbrand

Undenheim, Konrad-Adenauer-Str. (ots)

Am Dienstag, 13.04.21 kommt es gegen 06:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand. In der Einliegerwohnung des Anwesens beginnt es vermutlich im Wohnzimmer zu brennen. Die 47-jährige Bewohnerin schläft zu diesem Zeitpunkt noch und wird durch den Rauchmelder geweckt. Im Wohnzimmer bemerkt sie starken Qualm und verlässt anschließend die Wohnung. Auch die Vermieter und Eigentümer des Hauses werden durch den Rauchmelder geweckt und können das Anwesen eigenständig verlassen. Alle drei Personen kommen allerdings mit einer Rauchgasintoxikation in Mainzer Krankenhäuser. Zur Brandursache können die Hausbewohner keine Angaben machen. Auch die Feuerwehr kann hierzu nichts sagen. Es wird ein Brandermittler beauftragt, den Brandort zu untersuchen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

