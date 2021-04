POL-PIOPP: Unfall mit schwer verletzter Person

Polizeiinspektion Oppenheim

Am Montag, 12.04.21 kommt es gegen 20:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Mommenheim und Schwabsburg. Der 26-jährige Fahrer aus Heiligkreuzsteinach befährt die K 38 von Mommenheim in Richtung Schwabsburg. In einer Linkskurve verliert er , vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidiert das Fahrzeug mit einem Baum und der Fahrer wird eingeklemmt. Die Airbags lösen aus. Die 24 -jährige Beifahrerin aus Völklingen wird leicht verletzt und kann sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr der VG Rhein-Selz befreit den Fahrer, der anschließend in die Uniklinik Mainz verbracht wird. Die Beifahrerin wird ebenfalls in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Zu den genauen Verletzung der beiden Insassen kann bisher nichts gesagt werden. Die zunächst angenommenen lebensbedrohlichen Verletzungen des Fahrers werden im Krankenhaus nicht bestätigt. Die K38 ist während der Unfallaufnahme gesperrt. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Anzeichen, dass der Fahrer nicht fahrtüchtig gewesen sein könnte liegen nicht vor.

