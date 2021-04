Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruchsdiebstahl in zwei Bäckereien mit Täterfestnahme:

Bodenheim und Nackenheim (ots)

Am 12.04.2021 kam es zu zwei Einbrüchen in Bäckereifilialen, die sich in Bodenheim und Nackenheim befinden. Eine Zeugin meldete der Polizei am 12.04.2021, gegen 00:10 Uhr, einen aktuellen Einbruch in eine Bäckereifiliale, die sich in der Hilgestraße in Bodenheim befindet. Die Eingangstür wurde mit einer Brechstange aufgebrochen und sich hierdurch Zutritt zu der Filiale verschafft. Aus der Filiale wurde Diebesgut (Bargeld) in Höhe von circa 80 Euro entwendet. Der entstandene Schaden an der Eingangstür beläuft sich auf circa 400 Euro. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort flüchtete eine 21- jährige Täterin aus Mainz, sowie ein 24- jähriger Täter, der ebenfalls in Mainz wohnhaft ist. Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnten beide Personen festgenommen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde ein zweiter Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Mainzer Straße in Nackenheim bekannt. Auch hier wurde die Eingangstür aufgebrochen und sich hierdurch Zutritt zu der Filiale verschafft. Es wurde nichts entwendet. Der 24-jährige Täter zeigte sich für beide Taten geständig. Die 21-jährige machte keine Angaben. Nach der Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden beide Beschuldigten entlassen.

