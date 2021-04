Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Undenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am 04.04.2021, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, in Undenheim, Georg-Wiegand-Will-Platz. Ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug befuhr vermutlich die Wörrstädter Straße (L 436) aus Richtung B 420 kommend. Kurz vor der Einmündung zur Staatsrat-Schwamb-Straße (K36) folgte es vermutlich dem Straßenverlauf der Wörrstädter Straße nach rechts, kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen. Der Baum wurde stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder dem Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

