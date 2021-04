Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Reifenstechen an geparktem Pkw

Nierstein (ots)

Ein 53-jähriger Niersteiner hatte seinen Pkw, Opel Corsa-B im Zeitraum von 01.04., 18 Uhr bis 02.04.2021, 11 Uhr in Nierstein, Winzerstraße in seiner frei zugänglichen Hofeinfahrt geparkt. Ein zurzeit unbekannter Täter zerstach die beiden linken Reifen mittels spitzem Gegenstand, so dass hierdurch ein Schaden von ca. 300 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der Tel.-Nr. 06133-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell