Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: mehrere Fahrzeuge beschädigt

Mommenheim, Mainzer Straße (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, 27.03.21, 18:00 Uhr bis Montag, 29.03.21, 07:00 Uhr wurden in der Mainzer Straße in Mommenheim mehrerer Fahrzeuge beschädigt. Die 4 Fahrzeuge waren ordnungsgemäß geparkt und wurden mittels eines spitzen Gegenstandes an der fahrbahnabgewandten Seite zerkratzt. Der Schaden dürfte bei jedem Fahrzeug bei etwa 1000,- Euro liegen. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen

