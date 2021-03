Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Auffinden der vermissten Person

Nierstein (ots)

Wie bereits berichtet, liefen am heutigen Tag umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer erwachsenen, männlichen Person im Bereich Nierstein. Gegen 18:30 Uhr konnte der Vermisste in Nierstein am Wartbergturm durch eine Streife der Polizei Oppenheim wohlbehalten angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen konnten dementsprechend eingestellt werden

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell