Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an einer Radreparaturstation

Oppenheim (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 07.03.2021, ca. 20 Uhr bis Montag, den 08.03.2021, ca. 11 Uhr kam es an der Radreparaturstation in der Rheinstraße in Oppenheim (am Sportplatz des Gymnasiums) zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten hierbei eine festverschraubte Fahrradpumpe. Der Schaden beträgt ca. 80 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 / 933 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell