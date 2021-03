Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eine Grabschale

Oppenheim (ots)

Auf dem Friedhof in Oppenheim wurde eine Grabschale aus Bronze, die auf einem dortigen Grab stand, entwendet. Der Diebstahl wurde am Mittwoch, den 10.03.2021, gegen 16:00 Uhr, festgestellt. Die Bronzeschale hat einen Wert von circa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-100) zu melden.

