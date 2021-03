Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand in einem leerstehenden Gebäude

Bodenheim (ots)

Zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude "Am Kümmerling" in Bodenheim kam es am 10.03.2021, gegen 02:50 Uhr. Laut Angaben der Feuerwehr brannten Akten in einem Büro im Obergeschoss des Gebäudes. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand und war mit 31 Einsatzkräften im Einsatz. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden (06133-933-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell