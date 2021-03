Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an geparktem PKW BMW

Harxheim (ots)

In der Friedenstraße in Harxheim wurde im Tatzeitraum vom 16.02.21, 07:30 Uhr bis 18.02.21, 07:30 Uhr, ein dort geparkter PKW BMW beschädigt. Die Beifahrerseite des PKW wurde auf einer Gesamtlänge von circa 1,4 m mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

