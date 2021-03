Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer gesucht

Oppenheim (ots)

Am 06.03.2021 gegen 19:15 Uhr kam es zwischen Dexheim und Nierstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der junge Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf der B420 von Dexheim kommend in Richtung Nierstein. Aus bisher nicht genau geklärten Gründen stürzte er und verletzt sich dabei leicht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Oppenheim in Verbindung zu setzen.

