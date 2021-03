Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand einer Hecke

Dienheim (ots)

In der Schillerstraße in Dienheim kam es am 02.03.2021, um 16:50 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr. Ein Anwohner wollte mit einem Gasbrenner Unkraut verbrennen. Hierbei kam es vermutlich zu einem Funkenflug, wodurch die angrenzende Hecke Feuer fing, das sich schnell ausbreitete. Es wurde eigene Löschversuche unternommen, die jedoch nicht ausreichten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

