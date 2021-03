Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Nierstein (ots)

Am 02.03.2021, um 07:50 Uhr, kam es in der Rheinallee in Nierstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter PKW Opel befuhr die Rheinallee in Nierstein in Fahrtrichtung Mainz. Eine 35-jährige Fahrerin aus Nierstein befuhr mit ihrem PKW Peugeot die Rheinallee in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe der Wörrstädter Straße ordnete sich der rote PKW Opel auf der Linksabbiegerspur ein und geriet dabei in den Gegenverkehr. Es kam anschließend zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der Fahrerin aus Nierstein. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der rote Opel entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und das geflüchtete Fahrzeug als roten PKW Opel beschreiben. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die ebenfalls Hinweise zu dem roten Opel und dem oder der Fahrerin machen können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

