POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Oppenheim (ots)

Am 01.03.2021 um 14:55 Uhr kommt es in Oppenheim in Höhe der Wormser Straße 55 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Fahrzeugführerin befährt mit ihrem hellbraunen / beigen oder goldfarbenen Opel (älteres Modell mit Rollstuhlfahrer-Aufkleber im Heckbereich) die Wormser Straße aus Richtung Dienheim kommend. Aus ungeklärter Ursache kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dort befindlichen Blumenkübel. Sie setzt ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 / 933-0 entgegen.

