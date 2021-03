Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Undenheim (ots)

Am 25.02.2021 um 09:00 Uhr kommt es in der Staatsrat-Schwamb-Straße in Undenheim zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person.

Ein 44-jähriger Undenheimer fährt rückwärts aus einer Parklücke auf dem Netto-Parkplatz, während ein 22-jähriger Pforzheimer an einer Hecke gegenüber der Parkplätze Gartenarbeiten durchführt. Hierbei kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Person, wobei der 22-jährige Pforzheimer verletzt wird.

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Daher bittet die Polizei Oppenheim mögliche Zeugen, sich unter der 06133 - 933 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell