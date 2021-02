Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht in Bodenheim

Bodenheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von Freitag, den 26.02.2021 auf Samstag, den 27.02.2021 in der Neckarstraße in Bodenheim. Ein Verkehrsteilnehmer parkte sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung in der Neckarstraße, an der Ecke zur Kapellenstraße, am rechten Fahrbahnrand. Als der Geschädigte am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurück kommt stellt er fest, dass die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der flüchtige Unfallverursacher muss das Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift haben, ggf. sogar ein zweites Mal durch Rangieren. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell