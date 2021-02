Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Nierstein OT Schwabsburg (ots)

In der Nacht von Freitag, den 26.02.2021 auf Samstag, den 27.02.2021 kam es in Nierstein-Schwabsburg zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Am Sportplatz wurden ein Blumenkübel, zwei Stromverteilerkästen, die Mauer des Vereinshäuschens, ein Stromhaus, ein Verkehrsschild und ein Banner am Bauzaun mit Graffiti besprüht.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1500EUR belaufen. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden. Tel: 01633-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell