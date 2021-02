Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Dog Stations

Oppenheim (ots)

In der Nacht von Freitag , den 26.02.2021 auf Samstag, den 27.02.2021 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an den Mülleimern für Hundekot , den sogenannten "Dog Stations". Die Mülleimer die mit Metallrohren im Boden verankert waren wurden herausgerissen und umgeworfen. Die Mülleimer befanden sich in regelmäßigen Abständen auf dem Rheindamm. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca.400 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell