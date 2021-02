Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Gau-Bischofsheim, Bahnhofstraße (ots)

Am Dienstag Vormittag, 23.02.21, 10:15 Uhr, befährt ein weißes Fahrzeug (Größe eines VW Golf) die Bahnhofstraße in Richtung Bodenheim. In Höhe des Anwesens Nr. 28 streift das Fahrzeug, beim Vorbeifahren, das rechtsseitig geparkte Fahrzeug und beschädigt den Außenspiegel. Der Fahrer des weißen Pkw fährt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca.400,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Oppenheim unter 06133-9330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell