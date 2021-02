Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi Parkplatz in Bodenheim

Bodenheim (ots)

Am Montag, den 22.02.2021, zwischen 08:45 Uhr und 09:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi in Bodenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 81-jährige Geschädigte aus Mainz parkte in oben genannten Zeitraum sein Fahrzeug auf besagtem Parkplatz. Als er 20 Minuten später zurück kam, stellte er Schäden auf der Fahrerseite am hinteren Stoßfänger und Scheinwerfer fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 3.000,- geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Unfallverursacher nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 - 9330 entgegen.

