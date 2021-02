Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Corona-Party Sportplatz Dexheim

Dexheim (ots)

Am 20.02.2021, gegen 01:40 Uhr, wurden der Polizei feiernde Jugendliche am Sportplatz in Dexheim gemeldet. Vor Ort konnten vier Jugendliche kontrolliert und die Personalien festgestellt werden. Diese waren deutlich alkoholisiert, hielten weder den Mindestabstand ein, noch trugen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung und waren alle aus unterschiedlichen Haushalten. Es wurden vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

