Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Corona Party Moosberghäuschen Hahnheim

Hahnheim (ots)

Am 19.02.2021, wurde die Polizei über eine Corona Party am Moosberghäuschen in der Nähe von Hahnheim informiert. Es konnten dort ca. 10- 12 Personen gesichtet werden. Beim Eintreffen des Streifenwagens ergriffen alle, bis auf eine Person, die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte eine männliche Person kontrolliert werden. Es handelte sich hierbei um einen 16-jährigen aus Sörgenloch. Die Person, die an der Örtlichkeit blieb und nicht flüchtete, wurde ebenfalls kontrolliert. Es handelte sich hierbei um einen 18-jährigen aus Zornheim, der stark betrunken war. Da dieser ein Fahrzeug mitgeführte, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Beide Personen wurden dem Ordnungswidrigkeitsverfahren zugeführt.

