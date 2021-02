Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Oppenheim (ots)

Am 19.02.2021, gegen 18:40 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass sich eine größere Gruppe Jugendlicher an einem Baumarkt "Am hohen Brückenweg" in Oppenheim aufhalten und gegen die Corona-Regeln verstoßen würde. Es konnten dort mehrere Jugendliche angetroffen werden, die die erforderlichen Mindestabstände nicht einhielten und erst bei Erblicken des Funkstreifenwagens ihre Mund-Nasen-Bedeckungen aufzogen. Im Rahmen der Personalienfeststellung kam es zu einem Widerstand mit einem 19-jährigen Niersteiner, der seine Personalien verweigerte und versuchte, sich von der Örtlichkeit zu entfernen.

