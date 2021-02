Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Beschädigte Wahlplakate der SPD "Am Stadtbad

In den Weingärten"

Oppenheim (ots)

Zwischen dem 07.02.2021, 12:00 Uhr und dem 16.02.2021, 19:30 Uhr wurden im Bereich "Am Stadtbad / In den Weingärten" in Oppenheim insgesamt 7 Wahlplakate der SPD beschädigt. Diese wurden zerschnitten oder beschmiert.

Betroffen waren Plakate mit dem Gesicht von Frau Dreyer sowie Frau Anklam-Trapp.

Es wurden Strafanzeigen wegen entsprechenden Delikten gefertigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

