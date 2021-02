Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Wahlplakate beschädigt

VG Rhein-Selz (ots)

Am Samstag, 06.02.21 werden bei der Streifenfahrt mehrere Wahlplakate festgestellt, bei denen Aufkleber in Maskenform auf die Plakate geklebt wurden. Alle Plakate zeigen Gesichter und die Aufkleber sind auf die Münder geklebt. Ein Abziehen , ohne das Plakat zu beschädige ist nicht möglich. Es sind Plakate aller Parteien betroffen. Insgesamt werden so ca. 50 Wahlplakate insbesondere in Nierstein, Friesenheim, Köngernheim und Dexheim festgestellt. Auf den Maskenaufklebern sind Inhalte mit Coronabezug gedruckt, u.a. z.B. "nichts hinterfragen", "Angst ist Macht" Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise zu den Verursachern, wer hat Personen gesehen, die die Plakate beklebt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel.: 06133-9330

