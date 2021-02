Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines Kunstdrucks

Nierstein (ots)

Zu dem Diebstahl eines Kunstdrucks kam es am 07.02.2021 in der Rheinstraße in Nierstein. Bislang noch unbekannte Täter montierten mit eigens dafür mitgebrachtem Werkzeug einen mittels Plexiglashalterung an der Hauswand zur Straße hin angebrachten Kunstdruck ab und entwendeten diesen. An der Hauswand wurden keinerlei Schäden verursacht. Der Kunstdruck hat die Maße 180x 150cm. Der entstandene Schaden beträgt circa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell