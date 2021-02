Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brandmelder löste durch verbranntes Essen auf dem Herd aus

Oppenheim (ots)

Am 07.02.2021, gegen 14:45 Uhr, wird der Feuerwehr das Auslösen eines Brandmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Koch-Straße in Oppenheim gemeldet. Da sich die Bewohner nicht in der Wohnung befanden, wurde die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet. Es wurde festgestellt, dass der Brandmelder durch Rauch in der Wohnung auslöste. Das Essen auf dem angelassenen Herd wurde vergessen und verbrannte. Die Feuerwehr löschte das Essen. Es kam zu keinem Gebäudeschaden.

